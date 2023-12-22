Налог на прибыль для резидентов международных ТОР в ДФО обнулят на 10 лет

Их также освободили от земельного и имущественного налогов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ определилось с параметрами функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. Их резидентов освободят от налога на прибыль на 10 лет, а также от земельного и имущественного налогов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, где рассматривается законопроект, устанавливающий правовые основы создания МТОР.

По словам премьера, речь идет о необходимых мерах для привлечения в макрорегион Дальнего Востока партнеров из дружественных государств. Участниками МТОР "смогут стать российские компании, в том числе с иностранным капиталом, которые наладят выпуск высокотехнологичной продукции и, соответственно, вложат не менее 500 млн рублей".

"Для них предусмотрим обнуление налога на прибыль на 10 лет. Это в два раза дольше, чем для существующих территорий опережающего развития. А также [предусмотрим] освобождение от земельного и имущественного налогов. Рассчитываем, что принятые решения позволят создать комфортные условия для деловой активности. Будет открыто еще больше промышленных предприятий для производства товаров", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что для стимулирования бизнеса на Дальнем Востоке правительство ранее уже ввело ряд льготных режимов, налоговых и таможенных послаблений, упрощенное предоставление земельных участков и так далее.

Говоря о развитии ДФО, он также отметил, что на заседании Совета по нацпроектам в четверг президент РФ Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость реализации мастер-планов дальневосточных городов. "И необходимо задействовать эффективные инструменты контроля, в первую очередь со стороны жителей. Такую работу надо провести оперативно", - сказал Мишустин.