Бюджет Дагестана на 2024 год утвердили с дефицитом 8%

Доходы составят 175,5 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Дагестана приняли в окончательном чтении республиканский бюджет на 2024 год с дефицитом 13,9 млрд рублей, что составляет около 8% от его доходной части. Ко второму чтению доходы были увеличены на более чем 12% благодаря поступлениям средств из федерального бюджета, сообщил на сессии регионального парламента врио министр финансов региона Шамиль Дабишев.

"Объем доходов определен в сумме 175,5 млрд. <…> Расходы сформированы в сумме 189,4 млрд [рублей]", - сказал Дабишев.

В первом чтении доходная часть бюджета была определена в размере более 156 млрд рублей, расходы были прописаны в размере около 170 млрд рублей.

По словам Дабишева, ко второму чтению главный финансовый документ республики претерпел изменения благодаря увеличению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Ко второму чтению доходная часть выросла на 19,3 млрд - более чем на 12% по сравнению с первым чтением. Расходы выросли на 19,4 млрд рублей или более чем на 10% по сравнению с первым чтением.

Выросли бюджетные ассигнования по разделам образования, ЖКХ, национальной экономики и здравоохранения. На реализацию нацпроектов дополнительно направлено 4,3 млрд рублей.

Бюджет региона, как и в прежние годы, останется социально ориентированным. Основной акцент сделан на социальные выплаты, развитие здравоохранения и образования - на эти направления будет потрачено около 60% от общих расходов.

Бюджет Дагестана на 2023 год был утвержден депутатами регионального парламента с дефицитом в 15,6 млрд рублей, что составило более 8,8% от его доходной части. Объем доходов региона был определен в размере 177,2 млрд рублей. Расходы сформированы в объеме 192,9 млрд рублей.