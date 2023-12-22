Bloomberg: Hyperloop One закрывается

Как сообщил один из источников агентства, интеллектуальную собственность компании передадут конгломерату из ОАЭ DP World, владеющему контрольным пакетом акций

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Американская компания Hyperloop One, занимавшаяся разработкой скоростного вакуумного поезда, близка к закрытию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно их данным, сейчас компания пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный участок пути и оборудование. Отмечается, что Hyperloop One уже уволила большинство своих сотрудников и закрыла офис в Лос-Анджелесе. Другим работникам, которым было поручено следить за продажей активов, сообщили, что их работа закончится 31 декабря, передает агентство.

Как сообщил один из источников Bloomberg, интеллектуальная собственность Hyperloop One будет передана конгломерату из ОАЭ DP World, владеющему контрольным пакетом акций.

Идея Hyperloop была предложена Илоном Маском в 2012 году. Замысел состоит в том, чтобы в трубах над поверхностью земли в условиях сильно разряженного воздуха со скоростью до 1 220 км/ч передвигались капсулы с пассажирами или грузами.

В 2018 году британский предприниматель, основатель Virgin Group ("Верджин груп") Ричард Брэнсон предложил построить такую транспортную систему в Индии - она соединила бы аэропорт индийского мегаполиса Мумбаи с городом Пуна. Брэнсон даже получил предварительное разрешение на ее сооружение от руководства индийского штата Махараштра. Однако в начале 2020 года правительство штата объявило об остановке проекта.

Компания Hyperloop, работающая над коммерциализацией концепции высокоскоростной технологии, была основана 1 июня 2014 года, реорганизована и переименована 12 октября 2017 года. Что касается самой концепции, то она является открытой и к ее реализации может подключиться любой желающий, что и попытался сделать Брэнсон в Индии.