Оверчук заявил о готовности РФ увеличить число КПП для провоза леса-кругляка из Белоруссии

Для этого только нужна соответствующая инфраструктура, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва не видит препятствий для увеличения количества пунктов пропуска, оборудованных для экспорта леса-кругляка из Белоруссии через территорию РФ, для этого только нужна соответствующая инфраструктура. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

Новые правила оборота древесины в России вступили в силу с 1 января 2022 года для декриминализации отрасли. Был введен фактический запрет на экспорт "кругляка" и запущена цифровая информационная система отслеживания оборота сырья. Вице-премьер пояснил, что этот шаг создал определенные проблемы при транспортировке леса из Белоруссии по территории РФ для экспорта.

Однако он напомнил, что по этому вопросу было разработано техническое решение, которое позволяет отслеживать перевозки белорусской древесины автомобильным транспортом. "Сегодня мы говорили о том, что эта система протестирована, к ней очень мало претензий, она действительно работает. И ей активно пользуются белорусские перевозчики. Сегодня мы также затронули тему расширения количества пунктов пропуска, через которые можно будет провозить белорусские лесоматериалы автомобильным транспортом. Конечно, с учетом готовности соответствующей инфраструктуры мы не видим причин, почему нам не расширить количество этих пунктов пропуска", - сказал Оверчук на пресс-конференции по итогам мероприятия, которое состоялось в координационном центре правительства РФ на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Вице-премьер пояснил, что для Москвы главное - "обеспечить контроль, что это белорусский лес, а не российский". "Это задача, которую мы решаем. Сохраняем свой лес, но вместе с тем не мешаем белорусам продавать их лес", - заключил он.