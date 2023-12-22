В Индии рассчитывают, что посвященные моде форумы БРИКС станут регулярными

Когда вместе собирается концентрированная группа профессионалов, то это помогает продвижению бизнеса, отметил зампредседателя торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /ТАСС/. Дизайнеры и бизнесмены Индии рассчитывают, что мероприятия, аналогичные прошедшему в Москве BRICS+ Fashion Summit, станут регулярными в рамках БРИКС. Об этом ТАСС заявили участники индийской делегации на встрече с журналистами в посольстве РФ в Нью-Дели.

Первый международный форум BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве с 28 ноября по 2 декабря. В дни саммита российскую столицу посетили больше 60 делегаций из государств Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, СНГ и Юго-Восточной Азии.

"Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться ежегодно. Оно стало большим событием. Потому что, когда вместе собирается концентрированная группа профессионалов, то это помогает продвижению бизнеса, в противном случае все заканчивается общими разговорами. Это хорошая инициатива, такие саммиты должны проводиться попеременно в каждой стране объединения. Мы готовы рекомендовать это правительству", - заявил ТАСС заместитель председателя торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри.

Председатель Совета модного дизайна Индии Сунил Сетхи также поддержал идею регулярных "саммитов мод БРИКС+". "Это был потрясающий опыт, потому что мы получили площадку, чтобы продемонстрировать индийский стиль. Это также дало нам возможность выйти на более широкий рынок, которого у нас не было. Западные рынки насыщены, поэтому мы должны исследовать другие площадки. Я думаю, БРИКС - это очень подходящая площадка, чтобы попытаться сделать это", - заявил он.

По словам президента Индийской ассоциации производителей одежды Раджеша Масанда, "Россия задала уровень", проведя BRICS+ Fashion Summit, но говорить о том, что в мире мод изменился баланс, пока рано. "Когда мы говорим о моде, первым в голове всплывает Париж, затем Нью-Йорк. Москва сделала фантастическую работу в любом, но она не в лиге лучших. Поэтому необходимо превращать это в бизнес. Если можно устроить шоу в разных странах, то это можно превратить в бизнес. Потому, определенно, здесь есть потенциал", - считает Масанд.