В Росатоме заявили, что энергоблок Балаковской АЭС будет работать до 2051 года

Ростехнадзор выдал лицензию на дальнейшую эксплуатацию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Балаковская АЭС (Саратовская область) получила лицензию на продление срока эксплуатации энергоблока №4 еще на 28 лет. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала лицензию на дальнейшую эксплуатацию энергоблока №4 Балаковской АЭС (филиал АО "Концерн "Росэнергоатом", входящего в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") до 2051 года", - говорится в сообщении. К настоящему моменту энергоблок №4 Балаковской АЭС отработал безопасно и надежно 30 лет, предусмотренных проектом. За время эксплуатации выдал в энергосистему страны свыше 222,820 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

"Проектные характеристики и физические параметры энергоблока приведены к современным стандартам и требованиям. Достигнуто такое техническое состояние оборудования, которое позволяет работать еще надежнее и безопаснее в дополнительный период", - заверил директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов, чьи слова приводит пресс-служба госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, на повышение безопасности и надежности энергоблока №4 Балаковской АЭС было направлено более 10 млрд рублей, что в 6-10 раз меньше, чем при постройке энергоблока такой же мощности с нуля. Техническое переоснащение энергоблока провели в течение нескольких ремонтных кампаний. В частности, заменили стеллажи бассейна выдержки на стеллажи для уплотненного хранения отработанного ядерного топлива, а также конструкции отсеков хранения тепловыделяющих сборок. Модернизировали системы управления и защиты реактора, радиационного контроля и системы управления технологическими защитами, блокировками и сигнализацией.

Первые три энергоблока Балаковской АЭС уже работают в дополнительный срок эксплуатации: энергоблок №1 получил лицензию в декабре 2015 года на 30 лет; энергоблок №2 - в октябре 2017 года на 26 лет; энергоблок №3 - в декабре 2018 года на 30 лет. Таким образом, суммарное количество продленных для всех четырех энергоблоков Балаковской АЭС лет составило 114, что равносильно вводу двух новых энергоблоков-гигантов.

Балаковская АЭС расположена на левом берегу Саратовского водохранилища на 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320) установленной электрической мощностью по 1 000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987, третий - в 1988, четвертый - в 1993. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.