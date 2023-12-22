Белорусские сенаторы одобрили ратификацию соглашения с РФ о банковских гарантиях

Соглашение вступит в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации межправсоглашения с РФ о признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который ранее в пятницу в одном чтении приняли депутаты Палаты представителей, поступит на подпись президенту страны.

Целью соглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными в государстве потенциального поставщика, для участия в государственных или муниципальных закупках, осуществляемых заказчиком в другом государстве. "Банковские гарантии, выдаваемые в Российской Федерации, и банковские гарантии, выдаваемые в Республике Беларусь, признаются в соответствии с настоящим соглашением соответствующими (эквивалентными) для целей государственных (муниципальных) закупок", - указано в документе.

Соглашение вступит в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.

В Минске неоднократно заявляли, что введение единых правил доступа к государственному заказу и госзакупкам позволит обеспечить равный доступ к ним производителей двух стран и устранить существующие ограничения. Подготовка межправсоглашения велась с начала 2020 года, в рамках запущенного в мае 2022 года пилотного проекта были урегулированы большинство технических и нормативных вопросов. Участие в пилотном проекте, реализация которого завершится в 2023 году, принимают семь белорусских банков.