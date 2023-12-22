В АИРИС сообщили о сокращении иностранцев в игорных зонах РФ в 2023 году в среднем на 20%

Основной причиной падения потока иностранных гостей стало отсутствие необходимого авиасообщения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Поток иностранных гостей в игорные зоны РФ в 2023 году в среднем снизился на 20% в сравнении с 2019 годом из-за отсутствия необходимого авиасообщения, сообщила заместитель по развитию Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Наталья Порицкая в ходе пресс-конференции "Игорный саммит АИРИС 2023".

"Для всех игорных зон делалась ставка на международный туризм, и в некоторые периоды в некоторых игорных зонах процент иностранных туристов достигал очень высоких значений. В частности для игорной зоны "Красная поляна" это были пиковые точки, 24-25% иностранных гостей. После пандемии и в текущей ситуации эти значения упали сильно. В Приморье - больше 16%, в остальных игорных зонах в среднем сегодня от 4 до 6,5% иностранных гостей", - сказала Порицкая.

Основной причиной падения потока иностранных гостей стало отсутствие необходимого авиасообщения. "Если раньше мы говорили о 147-150 странах присутствия наших гостей в структуре игорных зон, то на сегодняшний день, соответственно, эта цифра упала до 67-70. В основном это ближайшие страны - СНГ, дружественные страны, страны, в которые открывается авиасообщение", - уточнила замдиректора по развитию АИРИС.

При этом, число россиян, посетивших игорные зоны в 2023 году, выросло на 16% в сравнении с 2022 годом, почти до 1,5 млн гостей. Лидером по количеству гостей стала игорная зона "Красная Поляна", ее посетили свыше 800 тыс. человек.