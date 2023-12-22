Казахстан и Австрия договорились обмениваться информацией по незаконно выведенным активам

В пресс-службе казахстанского президента Касым-Жомарт Токаева поясняли, что механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп

АСТАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель Генпрокурора Казахстана Габит Садырбеков и глава подразделения финансовой разведки Австрии Луи Вердиер в ходе переговоров в Вене договорились об оперативном обмене информацией по вопросам незаконно выведенных активов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Казахстана.

"Состоялась встреча [Садырбекова] с главой подразделения финансовой разведки Австрии Л. Вердиером. Стороны договорились оперативно обмениваться имеющейся информацией в рамках работы по возврату активов", - говорится в сообщении пресс-службы. Собеседники также "обсудили намерение о создании защищенного канала связи с Офисом по возврату активов Австрии", указали в ведомстве.

В июле глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". В пресс-службе Токаева поясняли, что механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп.

В ноябре в правительстве республики сообщили, что государству возвращено примерно 1 трлн тенге (около $2,19 млрд) и еще $600 млн находятся в процессе возврата.

В середине ноября Садырбеков в интервью телеканалу "Хабар 24" заявил, что возвращенные активы хранились в Австрии, ОАЭ, Лихтенштейне и Гонконге.