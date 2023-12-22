Во Владимирской области приняли бюджет на 2024 год

Расходы составят 104,7 млрд рублей, доходы - 96,9 млрд рублей

ТАСС, 22 декабря. Расходы бюджета Владимирской области в 2024 году составят 104,7 млрд рублей, доходы - 96,9 млрд рублей. Депутаты утвердили во втором, окончательном чтении бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

"Утвержден областной бюджет на ближайшую трехлетку. Доходы в 2024 году запланированы в размере 96,9 млрд рублей, расходы - 104,7 млрд рублей. Дефицит составит 7,8 млрд рублей - он находится в границах федеральных нормативов", - говорится в сообщении.

Большая часть - 64% - расходов запланирована на социальные сферы. Уточняется, что на эти цели выделят на 2,6 млрд рублей больше, чем в 2023 году. "Расходы будут увеличиваться ежегодно: в 2025 - 64,1%, а в 2026 - 65,9%", - отметили в заксобрании.

Основными направлениями стали образование и здравоохранение. На образование запланировано 27,7 млрд рублей, это на 14% больше, чем в 2023 году. В ближайшие три года построят четыре школы, проведут капитальный ремонт 53 школ, также деньги пойдут на создание трех технопарков "Кванториум" и 32 "Точек роста". Планируется финансирование подготовки школ и детских садов к учебному году и лагерей к летнему сезону - 271 млн рублей ежегодно, 63 тыс. детей обеспечат горячим питанием, пять новых школьных автобусов будут отправлять в муниципалитеты каждый год.

На здравоохранение власти запланировали 18 млн рублей в 2024 году, 18,4 млн рублей - в 2025 году, 16,1 млн рублей - в 2026 году. На эти деньги построят пять поликлиник, три врачебных амбулатории, станции скорой помощи в Лакинске и 33 модульных ФАПа и амбулатории, запланирован капитальный ремонт 29 объектов здравоохранения. 3,5 млрд рублей направят на льготные лекарства.