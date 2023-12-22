Регулятор Великобритании продлил до 30 сентября 2024 года лицензию для Evraz North America

Действующая лицензия позволяет продолжать финансовые операции с североамериканскими дочерними компаниями группы по контрактам

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) продлило до 30 сентября 2024 года действие лицензии на продолжение ведения бизнеса для Североамериканского дивизиона Evraz, говорится в сообщении OFSI.

Действующая лицензия позволяет продолжать финансовые операции с североамериканскими дочерними компаниями группы по контрактам.

5 мая 2022 года МИД Великобритании сообщил, что власти этой страны добавили горно-металлургическую компанию Evraz в санкционный список, что предполагает заморозку ее активов в стране. Это также означает запрет для британских физических и юридических лиц на ведение бизнеса с компанией.

В августе 2022 года группа также заявила о намерении продать Североамериканский дивизион.

Evraz North America - вертикально-интегрированный производитель стальной продукции для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного рынков в Северной Америке. Совокупные мощности предприятий дивизиона по выплавке стали составляют 2,3 млн тонн, мощности по выпуску готовой продукции - 3,5 млн тонн. Североамериканский дивизион включает два электросталеплавильных производства, четыре предприятия по выпуску стального проката и восемь трубных заводов, а также ломозаготовительную сеть из 17 предприятий.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.