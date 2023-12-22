РЖД ожидают в новогодние каникулы рост пассажироперевозок на 8,7%

Холдинг планирует перевезти в этот период около 5 млн человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) прогнозируют в новогодние каникулы увеличение перевозок пассажиров на 8,7%. Холдинг планирует перевезти в этот период около 5 млн человек, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"Всего с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года планируется перевезти около 5 млн человек (+8,7% к аналогичному периоду 2022-2023 годов). Рост пассажиропотока ожидается в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, югом России, основными зимними курортами и туристическими кластерами", - говорится в сообщении.

Для удовлетворения спроса на поездки холдинг РЖД планирует назначить более 1,3 тыс. дополнительных рейсов по наиболее востребованным маршрутам, что соответствует уровню 2022 года.

Пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 6 и 8 января.

В сообщении отмечается, что большое внимание уделяется детским перевозкам. Всего планируется перевезти около 25 тыс. детей в составах 562 организованных групп.