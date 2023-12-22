Парламент Молдавии утвердил госбюджет на 2024 год с дефицитом $902 млн

Согласно документу, доходная часть увеличится по сравнению с 2023 годом на 1,3%

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил проект закона о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом в размере 15,7 млрд леев ($902 млн), который планируется покрывать в основном за счет кредитов. Такое решение принято на заседании, которое транслировала на своем сайте пресс-служба законодательного органа.

Согласно документу, доходная часть увеличится в сравнении с 2023 годом на 1,3%, до 66,6 млрд леев ($3,7 млрд), расходы снижены на 2,2%, до 82,2 млрд леев ($4,6 млрд). Около 55% дефицита, или 8,6 млрд леев ($490 млн), планируется покрыть за счет займов. Ожидается также поступление грантов в объеме 2,3 млрд леев ($135 млн).

Проект предусматривает рост расходов на оборону. Они увеличатся на 15%, до 1 809 млн леев ($102 млн), что составит примерно 0,53% ВВП. Кроме того, предусмотрено увеличение зарплаты и пенсий. Правительство прогнозирует в 2024 году рост экономики на 3,5%, а также инфляцию на уровне 5%.