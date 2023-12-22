Сбер начинает выпуск ЦФА на индекс цифрового квадратного метра

Стоимость одного ЦФА приравнивается к значению SBERDSMI

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сбер начинает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на индекс цифрового квадратного метра. У квалифицированных инвесторов - физических лиц появится возможность инвестировать в инструмент, привязанный к средней стоимости жилой недвижимости в Москве, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбер начинает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на индекс цифрового квадратного метра. Выпуск осуществляется в информационной системе Сбера на основе распределенного реестра. В результате у квалифицированных инвесторов появится возможность инвестировать в инструмент, привязанный к средней стоимости жилой недвижимости в Москве. Размер выплат по ЦФА поставлен в зависимость от значения индекса цифрового квадратного метра (Digital Square Meter Index, SBERDSMI), который публикуется на портале Sberbank CIB Index", - сообщили в банке.

Новый инструмент дает дополнительные возможности для диверсификации инвестиционного портфеля розничных инвесторов. Стоимость одного ЦФА приравнивается к значению SBERDSMI. Плановое погашение выпуска предусмотрено в период с 11 по 16 декабря 2026 года, при этом у инвесторов может быть возможность продать ЦФА эмитенту до наступления срока погашения в соответствии с решением о выпуске.

ЦФА на индекс цифрового квадратного метра пока доступен ограниченному кругу квалифицированных инвесторов.

Ранее глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24" анонсировал возможность инвестировать в ЦФА на индекс квадратного метра. Он заявил о тестировании платформы ЦФА, отметив, что в ближайшее время на ней будут доступны транзакции. Греф уточнил, что появятся возможности открывать кошелек, перечислять деньги и совершать транзакции. Помимо этого, он выразил уверенность в том, что это очень перспективное направление, и в ближайшие пять лет на этом рынке будет огромный рост.

ЦФА - финансовый инструмент в цифровом формате, выпуск, учет и обращение которого осуществляется в информационной системе Сбера на основе распределенного реестра. Сбербанк включен Банком России в реестр операторов информационных систем по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов.