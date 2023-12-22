Глава республики Артем Здунов уточнил, что пропускная способность - 140 пассажиров в час

ТАСС, 22 декабря. Полеты из международного терминала аэропорта Саранска начнутся весной 2024 года, в здании уже завершилось техническое оснащение. Об этом сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов в Telegram-канале.

"Завершили техническое оснащение международного терминала в аэропорту Саранска. Наш воздушный пункт пропуска признан соответствующим всем требованиям и технически готов к приему международных рейсов. Пропускная способность - 140 пассажиров в час. Предстоит получение разрешительных документов от Росавиации. Первые полеты за границу планируем на весну 2024 года", - сообщил Здунов.

Реконструкция временного пассажирского терминала для открытия международного авиасообщения началась в аэропорту Саранска в 2022 году. К чемпионату мира по футболу в 2018 году в аэропорту столицы Мордовии был открыт временный пункт пропуска, однако сейчас его невозможно использовать по технологическим причинам, международные рейсы не выполняются. 21 февраля 2019 года правительство России распорядилось установить в аэропорту Саранска воздушный пункт пропуска через государственную границу. Летом 2020 года в аэропорту сообщали о планах по началу реконструкции терминала осенью 2020 года, однако работы не были начаты, возникла необходимость доработки проекта и уточнения сметы.

По словам Здунова, ранее предложение о создании постоянного международного пункта пропуска в Саранске поддержал Минтранс России, выделив из федерального бюджета 482 млн рублей на эти цели. Техническое оснащение пункта пропуска осуществлялось за счет средств федерального бюджета. Расходы на ремонт и перепланировку терминала международных воздушных линий и здания авиационно-технической базы взял на себя АО "Международный аэропорт "Саранск". Еще 561 млн рублей в реконструкцию вложил инвестор.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. К чемпионату мира по футболу 2018 года в аэропорту Саранск реконструировали взлетно-посадочную полосу, расширили перроны и места стоянок воздушного транспорта, возвели постоянный пассажирский терминал, а также временный международный терминал.