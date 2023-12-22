Молдавия намерена взять кредит в размере €165 млн на закупку газа

Правительство Норвегии также выделит на эти цели грант в размере €34 млн, который поступит в Кишинев через ЕБРР

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Молдавии кредит в размере €165 млн на закупку и хранение газа. Соответствующее соглашение ратифицировал парламент республики, информирует пресс-служба законодательного органа.

"Депутаты ратифицировали соглашение о займе и получении гранта в рамках проекта "Энергетическая безопасность", - уточняется в сообщении. Согласно договору, правительство Норвегии также выделит на эти цели Молдавии грант в размере €34 млн, который поступит через ЕБРР.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства. Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг. В связи с этим в декабре прошлого года правобережная часть Молдавии перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а полученный от "Газпрома" газ Кишинев направляет в Приднестровье.