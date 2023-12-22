Банк в Таджикистане начал выпуск карт "Мир", совмещенных с национальной системой

Стоимость карты составит 50 сомони

ДУШАНБЕ, 22 декабря. /ТАСС/. Банк Dushanbe city начал выпускать в Таджикистане карты российской платежной системы "Мир", совмещенной с национальной платежной системой республики "Корти милли". Об этом сообщили ТАСС в службе поддержки клиентов банка.

"Вы можете с паспортом обратиться в наши точки обслуживания или в главный офис <...> и приобрести карту "Мир". Стоимость карты - 50 сомони (около 422 рублей - прим. ТАСС)", - сказали в службе поддержки.

В банке сообщили, что карта является именной и имеет срок действия три года. "Эта карта позволит вам совершать беспроцентные переводы на любые карты России", - отметили в банке.

В Таджикистане данная карта будет работать как национальная платежная система "Корти милли", в РФ она позволит также снимать деньги в банкоматах, добавили в банке.

Банк Dushanbe city согласно статистике, опубликованной Национальным банком Таджикистана, по состоянию на 30 сентября имеет 1 филиал, 13 центров обслуживания клиентов и сеть из 665 банкоматов. Всего банк выпустил более 1,47 млн различных карт.