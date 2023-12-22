В Таджикистане больницам передали машины скорой помощи, приобретенные при поддержке РФ

В церемонии приняли участие врио генконсула России Максим Кобзарь и глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода

ДУШАНБЕ, 22 декабря. /ТАСС/. Больницам города Исфара в Согдийской области на севере Таджикистана передали две новых машины скорой помощи с оборудованием по проекту Программы развития ООН (ПРООН), который финансируется правительством России. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Худжанде.

"Состоялась передача двух машин скорой помощи для нужд медучреждений города Исфары", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие врио генконсула России Максим Кобзарь и глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода. "Передача автомобилей, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, состоялась в рамках проекта ПРООН "Содействие в устранении экономических последствий COVID-19 посредством улучшения условий жизни, возможностей трудоустройства и регионального сотрудничества в Ферганской долине", финансируемого правительством России", - отметили в генконсульстве.

Россия выделила $2 млн на проект ПРООН по содействию социально-экономическому развитию районов Таджикистана в Ферганской долине в посткоронавирусный период. Он направлен на улучшение условий жизни и налаживание трансграничного сотрудничества жителей районов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.