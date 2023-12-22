В РФ пройдет эксперимент по маркировке кормов для животных, ветпрепаратов и масла

Его участниками станут производители товаров, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило проведение с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года экспериментов по маркировке кормов для животных, ветеринарных препаратов и растительного масла. Постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документы есть в распоряжении ТАСС.

Участниками экспериментов станут производители товаров, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли. Участие будет проводиться на добровольной основе.

В эксперименте по маркировке растительного масла смогут участвовать производители рафинированного и нерафинированного подсолнечного, оливкового, соевого, арахисового, пальмового, кокосового, рапсового, масла какао и других, а также маргарина.

В экспериментальной маркировке кормов для животных будут участвовать компании, выпускающие продукты для собак, кошек, птиц, грызунов и других питомцев. А в сфере ветеринарных лекарств в маркировке смогут участвовать производители иммунологических продуктов, вакцин, а также лекарств, которые состоят из двух и более компонентов.

Проведение экспериментов позволит сформировать общую модель и порядок маркировки, отработать технологии нанесения средств идентификации на товары. Участвующая продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак". Работа ведется в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.