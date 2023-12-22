Силуанов заявил, что менять что-то "серьезно" в налогах не требуется

Глава Минфина отметил, что работу по определению налоговой политики проводят ежегодно

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. На данный момент бюджет на 2024-2026 годы сбалансирован, менять что-либо "серьезно" в налогах не требуется. Об этом заявил РБК министр финансов России Антон Силуанов.

"Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку (2024-2026 годы), то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется. <…> Мы формируем как собственные предложения, так и внимательно рассматриваем и обсуждаем предложения бизнеса", - сказал Силуанов.

Глава Минфина также отметил, что работа по определению налоговой политики проводится ежегодно. Она осуществляется в рамках разрабатываемых на предстоящую трехлетку основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики, которые в том числе предполагают уточнение и совершенствование налоговой системы.

Ранее Forbes со ссылкой на перечень поручений президента РФ Владимира Путина после встречи с представителями бизнеса в Ново-Огареве 15 ноября сообщил, что правительство рассмотрит возможность ввести дифференцированную ставку налога на прибыль компаний в зависимости от их инвестиционной активности.

Президент также поручил проработать отказ от регулярного введения и продления временных мер повышения фискальной нагрузки, в частности вывозных таможенных пошлин. К 15 января правительство вместе с крупнейшими бизнес-объединениями должно предложить шаги для создания "устойчивых в долгосрочной перспективе ключевых условий налогообложения", отметило издание.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что крупный бизнес не против увеличения ставки налога на прибыль в обмен на новые инвестиционные вычеты и расширение существующих - в частности, в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений. По словам Шохина, многие решения для повышения доходов бюджета позиционируются как разовые, однако "к многим временным решениям бюджет привыкает, и они становятся постоянными"

В декабре Силуанов также сообщал, что Минфин готовит с бизнесом предложения по выстраиванию налоговой системы на ближайшие годы, и весной они выступят "единым фронтом" по этому вопросу. Министр согласился с тем, что с одной стороны налоги это стимулирующая история, а с другой - это источники пополнения казны, и здесь всегда необходимо подходить взвешенно.

О налоге на сверхприбыль

Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. По этому налогу федеральный бюджет РФ получил 305 млрд руб. от бизнеса, мера оправдала ожидания, сообщал Силуанов 6 декабря.

При этом повторное введение windfall tax и другие резкие изменения государственной налоговой политики в 2024 году не планируются, сообщал Минфин РФ в октябре со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова по итогам встречи с бизнесом.