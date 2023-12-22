Минфин США пояснил, какую продукцию для ОПК РФ запрещает новый указ Байдена

Речь идет о некоторых видах станков и производственного оборудования, материалах для полупроводников и связанной с ними электроники, в частности кремниевых пластин, материалах для фоторезистора, осциллографах, системах сбора данных

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США опубликовало пояснительный материал, в котором объясняет, проведение транзакций с какой продукцией для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ запрещено, согласно подписанному в пятницу указу президента Джо Байдена.

Как отмечается в документе, "иностранные финансовые организации могут подпасть под санкции за проведение или содействие любой значительной сделке или сделкам или оказание любой услуги, связанной с ОПК России, включая продажу, поставку или передачу прямо или косвенно" продукции, которая, по версии Вашингтона, "является критической" для российского ОПК. Так, речь идет о некоторых видах станков и производственного оборудования, материалах для полупроводников и связанной с ними электроники, в частности кремниевых пластин, материалах для фоторезистора, осциллографах, системах сбора данных, некоторых видах топлива, химических прекурсоров для топлива и взрывчатых веществ (нитроцеллюлоза, бездымный порох), смазочных материалах и присадках к смазочным материалам (турбинное масло), некоторых видах подшипников, современных оптических системах (тепловизионные прицелы), навигационных приборах, системах и гироскопах.

Американские власти утверждают, что эти товары "имеют решающее значение для военных действий России, в том числе для производства современного высокоточного оружия и другой критически важной продукции".

В финансовом ведомстве подчеркнули, что иностранные организации "должны использовать этот перечень для снижения риска попасть под санкции" в соответствии с новым указом.

В пятницу Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах ОПК РФ.