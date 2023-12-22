Введение платежа с e-commerce в пользу "Почты России" сняли с повестки

Глава почтового оператора Михаил Волков сообщил, что правительство "всегда взвешивает те или иные решения"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Инфраструктурный платеж с участников рынка интернет-торговли в пользу "Почты России" в размере 0,5% от их квартального оборота больше не обсуждается, заявил глава почтового оператора Михаил Волков. По его словам, правительство РФ "всегда взвешивает те или иные решения". Этот вопрос обсуждался как минимум с весны 2023 года.

"Этот вариант решения задачи по поддержке социальной функции "Почты" действительно обсуждался. Здесь важно отметить, что правительство, государство, как наш [единственный] акционер, всегда очень внимательно оценивает и взвешивает те или иные решения. В первую очередь ключевой фокус внимания - на людях. Поэтому на сегодняшний день это решение снято с повестки", - сказал Волков в интервью "России-24".

Он добавил, что взаимодействие "Почты" с маркетплейсами активно развивается, и выразил уверенность в том, что в следующем году эта тенденция продолжится. Уже более 30 тыс. компании отделений стали мультформатными пунктами выдачи, отметил Волков.

Предложение взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce инфраструктурный платеж исходило от самой "Почты России". Волков ранее оценивал поступления от инфраструктурных платежей в пределах 24-25 млрд рублей в год. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября призвала провести тщательный анализ положения "Почты России" из-за растущей "финансовой дыры" в компании. В конце октября замгендиректора по финансам и экономике компании Елена Степина признала, что "Почте России" необходима докапитализация в размере порядка 20-30 млрд рублей или выдача кредитных обязательств на сумму около 20 млрд рублей из средств ФНБ.