Генсек ООН считает, что восстановление зерновой сделки не имеет смысла

Антониу Гутерриш сообщил, что организация рассматривает новые формы соглашения

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде не имеет смысла. Об этом заявил журналистам в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметив, что организация рассматривает новые формы соглашения.

"Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение [зерновой сделки] имеет смысл", - сказал он.

"Я твердо верю в то, что было бы очень интересно, если бы мы смогли создать условия для свободной навигации (по Черному морю - прим. ТАСС)", - добавил глава всемирной организации.