Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд

Документ включает помощь Украине в размере $800 млн

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886,3 млрд. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как в нем отмечается, "президент подписал закон" об "ассигнованиях на 2024 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки <...>". Палата представителей Конгресса США одобрила проект 14 декабря, Сенат - 13 декабря.

В бюджет заложена помощь Украине в размере $800 млн. В нее входят $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники Украине напрямую из запасов Пентагона. Кроме того, законодатели выделяют на те же нужды еще $300 млн в 2025 финансовом году. Действие самой программы продлевается до 2027 финансового года. В проекте предусматривается и введение новых механизмов надзора за направляемой Украине военной помощью.

В бюджет включен применительно к Пентагону "запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором". Конгресс также запрещает исполнительной власти обмениваться с РФ информацией, как того требует российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Тем не менее в тексте документа делается исключение из этого запрета, если министр обороны и госсекретарь уведомят законодателей о том, что "Российская Федерация предоставляет Соединенным Штатам аналогичную информацию в соответствии с требованиями <...> [ДСНВ] или предоставление таких уведомлений Российской Федерации в одностороннем порядке отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов". Белый дом выступал против запрета. Конгресс обязал исполнительную власть США разработать стратегию по Черноморскому региону, которая будет направлена на увеличение помощи в сфере безопасности партнерам Соединенных Штатов.

Бюджет предусматривает повышение расходов на создание новых производственных мощностей для военно-промышленного комплекса США, а также средства на израильскую противоракетную оборону.

Сдерживание Китая

В бюджете заложены $14,7 млрд на "сдерживание Китая" в Индо-Тихоокеанском регионе. Конгресс, в частности, обязал власти США ускорить поставки Тайваню 400 противокорабельных ракет Harpoon и расширить партнерство в военной сфере со странами региона. Кроме того, должна быть начата программа подготовки, консультирования и "наращивания институционального потенциала" ВС Тайваня, будут расширены масштабы учений ВС США в регионе, они будут проводиться чаще.

Проект бюджета включает средства на строительство новых кораблей, самолетов, бронетехники, производство систем вооружения и боеприпасов.

Законодатели приняли решение продлить до 19 апреля 2024 года действие раздела 702 принятого в 1978 году закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), который позволит Агентству национальной безопасности (АНБ) собирать персональные данные иностранцев, например электронной почты и телефонных разговоров. Срок этих полномочий заканчивался в конце нынешнего года.

Объем оборонного бюджета составит рекордные $886,3 млрд, что на 3% ($28 млрд) больше, чем в прошлом финансовом году.