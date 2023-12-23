В РФ блокировку продаж просроченных товаров могут распространить на медизделия

В Минпромторге пояснили, что речь идет об отдельных наименованиях, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Механизм автоматической блокировки продажи просроченных товаров на кассе могут распространить на медицинские изделия, включая кресла-коляски. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

"Устанавливаемый в соответствии с принятым постановлением правительства Российской Федерации от 21 ноября 2023 года № 1944 механизм запрета продажи товаров на кассе на основании информации, содержащейся в информационной системе маркировки, предлагается распространить на отдельные виды медицинских изделий, включая кресла-коляски, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, например, в случае их нахождения в незаконном обороте или истечении срока годности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что розничные магазины смогут оперативно получать необходимую информацию о товаре и в случае выявления причин, запрещающих продажу конкретной единицы продукции, не допускать ее реализацию потребителю.

"Проект постановления предусматривает поэтапное вступление в силу требований о запрете продажи продукции: на первом этапе с 1 декабря 2024 года запрет будет реализован на основании информационной системы маркировки в режиме реального времени. На втором этапе с 1 марта 2025 года запрет продажи начнет действовать в режиме "офлайн", - подчеркнули в Минпромторге.