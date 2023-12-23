Кабмин не одобрил законопроект о выплате зарплат при блокировке счета компании

Принятие этой инициативы может привести к тому, что организации и ИП смогут выводить денежные средства с целью уклонения от уплаты налогов, пояснили в правительстве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагается разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям в случае блокировки счета за неуплату налогов проводить операции по выплате зарплат и исполнению обязательств по ранее заключенным договорам. Подобные нововведения могут привести к выведению средств с банковских счетов, говорится в официальном отзыве кабмина на законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди") (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

"Приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей является мерой, направленной на обеспечение исполнения налогоплательщиками своей обязанности по уплате налоговых платежей, представления налоговых деклараций. Также реализация норм, предлагаемых законопроектом, может привести к риску выведения денежных средств с банковских счетов с целью уклонения от уплаты налоговых платежей, что приведет к существенным потерям доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. <…> С учетом изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживает", - указано в отзыве кабмина.

Даванков направил указанный законопроект в правительство в конце августа. В нем предлагалось внести изменения в ст. 76 Налогового кодекса РФ ("Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей"). В пояснительной записке указано, что деятельность организаций или индивидуальных предпринимателей, у которых заблокировали счета, становится "практически парализованной", поскольку они не могут осуществлять никакие расходные операции, рассчитываться с контрагентами и выплачивать зарплаты. Также блокирование расчетных счетов может привести к разрыву производственных связей, утрате доверия со стороны контрагентов и работников и банкротству бизнеса, следует из документа.