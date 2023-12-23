США обязали импортеров заверять, что ввозимые ими рыба и морепродукты не из РФ

Эти меры "вступают в силу немедленно", сообщила таможенно-пограничная служба Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Таможенно-пограничная служба США ввела новые правила, согласно которым импортеры должны заверять, что ввозимые ими на американский рынок рыба и морепродукты, а также полученная при их обработке продукция не имеют российского происхождения и не включают каких-либо составляющих из РФ.

Как следует из опубликованного в пятницу заявления службы, она "теперь обязывает импортеров предоставлять самостоятельную сертификацию относительно того, что импортируемая в США рыба, морепродукты и содержащая их продукция не включают каких-либо составляющих из РФ". "Это включает в себя продукцию морского промысла или ее составляющих из РФ, которые были обработаны в третьей стране перед импортом в США", - уточнили представители службы.

В документе говорится, что указанные нормы "вступают в силу немедленно". Они введены в связи с подписанием президентом США Джо Байденом в пятницу указа, направленного на ужесточение санкций против России. Он, в частности, запрещает ввоз в США некоторых товаров, в том числе "определенных категорий" рыбы и морепродуктов. Министерство финансов США позднее уточнило, что вводит запрет на импорт российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.

"Меры Таможенно-пограничной службы США по обеспечению выполнения данного исполнительного указа должны гарантировать, что морепродукты из РФ не поступают на американские рынки", - отметил руководитель службы Трой Миллер. "Импортеры морепродуктов должны внести свой вклад и проявлять должную осмотрительность относительно их цепочек поставок, чтобы гарантировать, что их продукция не содержит компонентов, поступающих из РФ", - добавил он.

В заявлении констатируется, что исполнительный указ Байдена распространяется на "рыбу и морепродукты, добытые в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом вне зависимости от маркировки страны происхождения".