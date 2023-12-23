Аэропорт Новосибирска в 2023 году обслужил рекордное число пассажиров

Показатель составил 9 млн человек

ТАСС, 23 декабря. Пассажиропоток международного аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина в 2023 году достиг рекордных показателей за всю историю авиапредприятия. В настоящий момент уже обслужено 9 млн пассажиров, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Международный аэропорт Толмачево им. А. И. Покрышкина обслужил 9 млн пассажиров! Это абсолютный рекорд за всю историю авиапредприятия", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, девятимиллионным пассажиром стал мальчик Андрей Матвеев, вместе с семьей он летел в Минеральные Воды.

По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта превысил 7,5 млн пассажиров. Таким образом, в 2023 году пассажиропоток аэропорта уже вырос на 20%.

Аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. В аэропорту в феврале 2023 года введен в эксплуатацию новый терминал площадью 56 тыс. кв. м.

Аэропорт Толмачево начал свою работу в 1957 году.