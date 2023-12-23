AFP: в Гвинее возобновили поставки топлива после взрыва

По информации агентства, в первое время на заправках продавать бензин и дизельное топливо будут с ограничением в 25 л на автомобиль и 5 л на мотоцикл

НАЙРОБИ, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Гвинеи объявило о возобновлении поставок бензина, начиная с субботы, в ограниченных количествах, спустя пять дней после взрыва и пожара в Конакри на главном складе топлива страны, в результате которого погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, из-за взрыва с понедельника по всей стране не продавали бензин, что затормозило логистику и транспорт и привело к демонстрациям в нескольких населенных пунктах.

"Правительство радо сообщить населению, что благодаря дипломатическим контактам с соседними странами снабжение топливом на заправочных станциях значительно улучшится", - говорится в коммюнике правительства.

В первое время на заправках продавать бензин и дизельное топливо будут с ограничением в 25 л на автомобиль и 5 л на мотоцикл, продавать бензин в канистрах временно запрещено.

Пожар на складе топлива в Калуме, в центре Конакри, до сих пор не потушен, пожарные продолжают бороться с огнем, отмечает агентство. Всех жителей данного района обязали носить маски из-за концентрации частиц в воздухе. По предварительным подсчетам, в городе было повреждено 800 зданий, большинство из которых находятся в радиусе 500 м от эпицентра пожара. О причинах пожара не сообщается.

По данным правительства, в общей сложности от разрушений пострадали более 10 тыс. человек. Из 285 человек, поступивших в медицинские учреждения, 243 вернулись к своим семьям, 42 человека все еще находятся под наблюдением.