23 декабря, 08:03,
обновлено 23 декабря, 08:52

Кабмин обнулил таможенные пошлины на ввоз мяса кур на 2024 год

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Речь идет об объеме до 140 тыс. тонн

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн отменяются в России с 1 января по 31 декабря 2024 года в целях поддержания стабильных цен на эту продукцию. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

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"С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", - говорится на сайте кабмина.

Постановлением правительства утверждены правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз, уточнили в кабмине. Кроме того, министерство будет размещать на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию замороженного мяса домашних кур, принятого 12 декабря 2023 года, добавляется на сайте кабмина. 

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