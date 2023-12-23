РФ и КНР в 2024 году примут новое соглашение о безвизовых групповых туристических поездках

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев отметил, что на повестке и создание новой электронно-цифровой системы, которая позволит оцифровать процесс оформления безвизовых туристических групп

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Все необходимые процедуры согласования нового соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках планируется завершить в 2024 году, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"В этом году мы также провели отдельные двусторонние встречи на уровне руководства Минэкономразвития и министерства культуры и туризма Китая, где обсудили вопросы подписания нового соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Все необходимые процедуры согласования документа планируем закончить в 2024 году", - сказал он.

Как отметил Кондратьев, на повестке и создание новой электронно-цифровой системы, которая позволит оцифровать процесс оформления безвизовых туристических групп. При этом учитывается необходимость трансграничного обмена данными о туристах, что также закладывается в основу будущей цифровой системы. На российской стороне уже приступили к формированию национального цифрового сервиса.

По словам Кондратьева, за девять месяцев 2023 года турпоток между Россией и Китаем превысил 750 тыс. поездок. С 1 августа страны принимают группы туристов на взаимной основе в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Минэкономразвития рассчитывает, что к концу года этот показатель превысит 1 млн поездок. "На сегодняшний день Китай занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году", - отметил он.

Китайские туристы также активно пользуются механизмом электронной визы. На сегодняшний день они занимают первое место по количеству оформленных электронных виз в Россию - за четыре месяца это 70 тыс. туристов из КНР, что составляет 50% всего въездного турпотока по электронным визам, добавил Кондратьев.