В экономику Ленобласти планируют инвестировать 6,5 трлн рублей за семь лет

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что в регионе развиваются разные отрасли экономики - от производства минеральных удобрений и железнодорожных вагонов до сельского хозяйства и пищевой промышленности

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Ленинградской области в ближайшие семь лет планируется на уровне 6,5 трлн рублей, а с учетом средств, вложенных за последние 10 лет, общая сумма инвестиций превысит 10 трлн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на открытии дня Ленинградской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Вы только вдумайтесь: за последние 10 лет в экономику региона было вложено 4 трлн рублей. А в ближайшие семь лет будет вложено 6,5 трлн рублей. Это самые большие инвестиции в России на ближайшие 7 лет в конкретном регионе", - рассказал Дрозденко.

Он отметил, что в Ленинградской области развиваются разные отрасли экономики - от производства минеральных удобрений и железнодорожных вагонов до сельского хозяйства и пищевой промышленности. "Каждая третья чашка чая и каждая вторая чашка кофе - это кофе и чай, произведенные в Ленинградской области. Вообще в Ленинградской области производится 40% всех продуктов Северо-Запада. И мы сегодня регион номер один по производству яйца, по продуктивности наших коров, по производству зелени, салатов. Мы третий регион в стране по производству форели и третий - по производству цветов", - перечислил губернатор.

По словам Дрозденко, Ленобласть вошла в пятерку самых быстрорастущих по населению регионов России - число проживающих здесь людей за 10 лет увеличилось в 1,3 раза. "В 2012 году у нас проживало 1 млн 600 тыс. человек, а в этом году будет 2 млн 100 тыс. человек", - сказал он. При этом, подчеркнул губернатор, только за последние пять лет в области построили 102 новых детских сада и 33 школы. За это же время было создано более 11 тыс. новых рабочих мест, а туристический поток в Ленинградскую область увеличился вдвое и достиг 6 млн человек.