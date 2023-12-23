Кабмин направит более 1,2 млрд рублей на программу образовательных кредитов

Согласно соответствующему распоряжению, с помощью средств из федерального бюджета будут просубсидированы более 135,5 тыс. льготных кредитов для студентов колледжей и вузов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 1,2 млрд рублей на предоставление образовательных кредитов с господдержкой. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Свыше 1,2 млрд рублей будет направлено на предоставление образовательных кредитов с господдержкой по ставке 3% годовых. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

С помощью средств из федерального бюджета будут просубсидированы более 135,5 тыс. льготных кредитов для студентов колледжей и вузов.

По поручению президента в 2020 году ставка по образовательным кредитам с господдержкой была снижена до 3% годовых. Взять такой кредит можно на получение среднего профессионального и высшего образования начиная с 14 лет. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам возмещает государство. Весь срок обучения плюс девять месяцев после его окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, а остальную часть займа нужно вернуть в течение 15 лет. При желании кредит разрешается погасить досрочно и без комиссии, добавляется на сайте кабмина.