В ФРГ выступили за повышение подоходного налога для поддержки Украины

Член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер считает, что "особые события требуют особых мер"

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер выступила за повышение подоходного налога для поддержки Украины.

"Особые события требуют особых мер. Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов", - заявила она газете Rheinische Post.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии планирует осуществлять в 2024 году поддержку Украины из регулярного бюджета, но готово в случае необходимости запросить у Бундестага (парламента) и дополнительные средства для помощи Киеву. При этом власти ФРГ намерены несколько изменить модель рефинансирования поставок оружия Киеву с целью экономии средств в госбюджете на 2024 год.

В бюджете ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд на поставки оружия Киеву. Общий же объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд.