Киев ввел санкции против еще 51 человека и 134 компаний из РФ и других стран

Многие из попавших в новые списки компаний зарегистрированы в Крыму

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях. Документы опубликованы на сайте президента, в общей сложности в перечнях фигурируют 51 человек и 134 юрлица.

В списке персональных санкций России, Украины и Латвии. Санкции также вводятся против гражданина Великобритании с украинскими корнями Леонида (Лена) Блаватника, которого называли одним из богатейших предпринимателей страны, и гражданина Кипра Вадима Ермолаева, которого местные СМИ включали в сотню самых состоятельных украинских бизнесменов.

Многие из попавших в новые списки компаний зарегистрированы в Крыму. В основном это интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения, в частности "Крымтелеком". Под санкции попали несколько фермерских хозяйств и сельхозпредприятий из Запорожской области, торговый дом "Фаворит групп", несколько компаний из ДНР, исследовательский центр "Спектр" и ряд фирм из Австрии, Белоруссии и Латвии.

Санкции вводятся на срок от 3 до 10 лет и предполагают, в частности, замораживание активов, запрет их вывода с территории Украины, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций и транзита ресурсов.