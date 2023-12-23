В Москве локализовали производство карты "Тройка" и чипа к ней на 100%

Мэр Сергей Собянин отметил, что следующий этап будет включать разработку и внедрение для чипа нового поколения с объемом памяти в три раза больше предыдущей версии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первую тысячу карт "Тройка" с отечественным чипом нового поколения передали на тестирование в метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы открываем в Зеленограде уникальную производственную линию по корпусированию микросхем для производства карты "Тройка". Создание этой производственной линии стало последним этапом локализации выпуска "Тройки" в России. Теперь все технологические операции - от производства чипа до персонализации готовой карты - производятся в Москве, что делает нас независимыми от любых внешних факторов", - сказал Собянин, слова которого приводит пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что следующий этап будет включать разработку и внедрение для "Тройки" чипа нового поколения с объемом памяти в три раза больше предыдущей версии. "Это позволит расширить функционал "Тройки" и сохранить за ней статус основной транспортной карты России. Завод уже изготовил и передал на тестирование в метро первую тысячу "Троек" с отечественным чипом нового поколения", - отметил мэр.

По словам Собянина, применение освоенной в Зеленограде технологии не ограничивается производством транспортных карт. Ее можно использовать для изготовления карт москвича, заграничных паспортов и любых других документов с вшитыми электронными носителями информации.

Корпусирование чипа

Так, в ходе посещения Зеленограда Собянин открыл первую в России линию по корпусированию микросхем в COB-модули на заводе "Микрон Секьюрити Принтинг" - совместном предприятии АО "Микрон" и ГУП "Московский метрополитен" в особой экономической зоне "Технополис Москва".

"Корпусирование чипа (микросхемы) в COB-модуль (chip-on-board) является одной из ключевых технологических операций изготовления карты "Тройка", которая обеспечивает контакт чипа с антенной, а также защищает его от механических повреждений. Производственная линия, открытая на заводе "Микрон Секьюрити Принтинг", включает 10 установок, осуществляющих полный цикл изготовления СОВ-модулей: монтаж интегральной схемы на подложку, разварка выводов алюминиевой проволокой, герметизация, шлифовка, электрический контроль, вырубка и сортировка", - уточнили в мэрии.

Разработка отечественного транспортного чипа была начата в 2019 году. В 2022 году карта "Тройка" была переведена на использование отечественной разработки. В прошлом году в метро поступило 3,7 млн таких карт, а в 2023 году - 6 млн.

"В 2023 году было начато тестовое производство отечественного чипа нового поколения, который имеет в три раза больший объем памяти и усовершенствованные стандарты защиты информации. Использование нового чипа позволит увеличить количество циклов записи информации, а также тарифных комбинаций. Тем самым, будут расширены возможности для внедрения "Тройки" в других субъектах Федерации. Планируется, что уже в 2024 году карта "Тройка" будет выпускаться с чипом нового поколения", - закончили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.