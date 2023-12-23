В Петербурге ожидают увеличения турпотока до 15 млн человек в год

Губернатор города Александр Беглов отметил, что для увеличения турпотока необходимо создавать хорошую среду для туристов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассчитывает, что в будущем туристический поток в северную столицу будет увеличен вдвое и достигнет 15 млн человек в год.

"Я думаю, что в ближайшее время мы достигнем планки в 15 млн", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" и отметил, что на сегодняшний день годовой показатель уже составляет более 8 млн человек. "Будем потихонечку наращивать это дело", - добавил Беглов.

Он подчеркнул, что для увеличения турпотока необходимо создавать хорошую среду для туристов, причем не только для тех, кто просто приезжает посмотреть на город. "Это и медицинские туристы, это можно приехать посмотреть, где можно найти работу, где можно устроиться, а в крайнем случае, может быть, и поменять место жительства. Можно выбрать место, где учиться, можно выбрать колледж, можно выбрать высшее учебное заведение. Вот с этой стороны туризм - это первая картинка, скажем, парадная такая", - объяснил глава города.

Беглов заверил: "Наша задача - [сделать так], чтобы было всем комфортно, и мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше молодых людей приезжали, учились и жили в Санкт-Петербурге".