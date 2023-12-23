В Госдуму внесут законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки

Председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев отметил, что ученые "должны чувствовать кредит доверия"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Законопроект о привлечении частного капитала в российскую сферу науки будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Об этом сообщил председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев ("Справедливая Россия - За правду").

"Остановлюсь на финансировании научной сферы. Главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование. Россия находится на 35-м месте по этому показателю. Важно понимать, что без выхода на уровень финансирования, сопоставимый со странами-лидерами, мы не сможем обеспечить научное-технологический прорыв. Поэтому я предлагаю, и мы в ближайшее время внесем на рассмотрение Государственной думы законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки со всеми возможными преференциями", - заявил Кабышев, выступая на XIII предвыборном съезде партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП).

По его мнению, очень важно "патриотически мобилизовать науку в России". "Ученые уезжают, но они должны чувствовать кредит доверия", - резюмировал депутат.

XIII съезд партии "Справедливая Россия - За правду" проходит в Москве в гостинице "Холидей инн Москва Сокольники". В ходе съезда делегаты единогласно поддержали выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на выборы 2024 года.