Силуанов планирует участвовать в программе долгосрочных сбережений

Как отметил глава Минфина, в рамках программы можно будет откладывать средства на образование для ребенка, покупку квартиры или на свадьбу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов намерен стать участником программы долгосрочных сбережений, которая создавалась ведомством совместно с Банком России. Об этом министр сам рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Ну, а чего бы нет? Конечно. Мы эту систему в Минфине вместе с Центральным банком [РФ] создавали, буду участником этих сбережений обязательно", - ответил Силуанов на вопрос о своих планах открыть долгосрочный вклад в рамках программы долгосрочных сбережений граждан.

Глава Минфина отметил, что в рамках программы можно будет откладывать средства на образование для ребенка, покупку квартиры или на свадьбу. "Можно откладывать сбережения и на то, чтобы после выхода на пенсию иметь дополнительный доход. Объем гарантий в два раза больше, чем по вкладам в банках. С банками мы говорили - 1 млн 400 тыс., <...> здесь цифра удваивается", - сказал Силуанов.

Президент России Владимир Путин 10 июля подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений. На форуме ВТБ "Россия зовет!" глава государства отмечал, что в РФ рассчитывают привлечь не менее 250 млрд рублей в первый год программы долгосрочных сбережений граждан.