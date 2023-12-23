В Ленобласти КАД-2 проложат с учетом разгрузки Дороги жизни

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что дорога поспособствует развитию территорий

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новая Кольцевая автодорога (КАД-2) будет проложена с учетом необходимости разгрузки Дороги жизни и развития новых территорий. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью ТАСС на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Также стояла задача разгрузить Дорогу жизни, тем более, что есть поручение президента России о том, чтобы провести полную реконструкцию Большой и Малой Дорог жизни. Сейчас мы заказываем большой проект по реконструкции Дороги жизни. Для нас очень важно пустить основные транспортные потоки мимо Дороги жизни. Поэтому КАД-2 как раз будет через две развязки и забирать грузопоток от Дороги жизни. С одной стороны, это транспортная разгрузка части сложных магистралей и с другой - новое развитие территорий", - сказал он.

В июле 2021 года президент РФ Владимир Путин на рабочем совещании по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти поручил главам двух регионов возобновить работу по проекту строительства новой кольцевой автодороги КАД-2. Маршрут прохождения КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области рассматривался в нескольких вариантах.

Трасса южного полукольца сразу была намечена по существующей бетонке А-120 в Ломоносовском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах, а по северному полукольцу возникали некоторые вопросы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.