Россия продлила до 30 июня 2024 года квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Она составит 600 тыс. тонн

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило до 30 июня 2024 года квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в объеме 600 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов. Она будет действовать до 30 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

Квота составит 600 тыс. тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее €15 за тонну, сверх этого - 5%, но не менее €290 за тонну.

Как отметили в кабмине, принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли.

Правительство РФ в 2021-2023 годах вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

Квота на экспорт лома и отходов черных металлов была введена в конце мая 2022 года и с тех пор продлевалась.