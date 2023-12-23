В Ленобласти ожидают не менее 6 млн туристов по итогам 2023 года

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что за пять лет турпоток вырос в два раза

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область рассчитывает в 2023 году сохранить турпоток на уровне 2022 года. Ожидается, что по итогам года турпоток в регионе составит не менее 6 млн человек, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в интервью ТАСС на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Рассчитываем, что объем туристов будет только расти. В прошлом году нас посетило 6 млн туристов. В этом году ожидаем не меньше 6 млн. И каждый год поток растет. В последние пять лет турпоток вырос в два раза", - сказал он.

По его словам, Ленобласть готова принимать туристов, которые до введения ограничений ездили в Финляндию. Для этого в регионе есть подходящая инфраструктура и похожая природа.

"Мы с удовольствием перехватываем туристический поток тех, кто приезжал в Финляндию. Да, это хорошая, чистая природа, озера, чистые коттеджи, кемпинги и возможность покататься на лыжах или походить по лесу в летний период времени. Но все это есть и реализуется в Ленобласти. У нас такой же хороший Карельский перешеек, такие же чистые озера, уникальные реки. В регионе активно развивается горнолыжный и обычный лыжный туризм. При этом у нас значительно выросло качество услуг. Мы смотрим на наших соседей по-дружески, не понимаем их решений, но часть решений играет нам на пользу", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.