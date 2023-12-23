Воронежская птицефабрика сможет увеличить выпуск яиц до 260 млн штук в год

В пресс-службе правительства региона сообщили, что увеличение планируется к концу 2024 года

ТАСС, 23 декабря. "Птицефабрика Третьяковская" в Воронежской области готова к декабрю 2024 года увеличить производство яиц на 30% - до 260 млн штук в год. Инвестиции в проект составят 403 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор региона Александр Гусев и заместитель председателя по производству в СПК Г. И. Ширяева Дмитрий Ширяев обсудили инвестпроект по увеличению производственной мощности группы агропредприятий в селе Третьяки Борисоглебского городского округа.

"Сейчас работает первая очередь Третьяковской птицефабрики производительностью 200 млн штук куриного яйца в год под товарным знаком "Птицефабрика Третьяковская". Вторая очередь предполагает строительство двух птичников для кур-несушек вместимостью 116 тыс. голов. <…> Объем производства - 60 млн яиц в год", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, инвестиции в проект составят 403 млн рублей. Планируется, что вторая очередь птицефабрики будет запущена к декабрю 2024 года. "Дмитрий Ширяев заверил главу региона в том, что в январе 2024 года стоимость куриных яиц вернется к прежней", - добавили в региональном правительстве.

Группа агропредприятий в селе Третьяки, помимо СПК Г. И. Ширяева, включает в себя также маслозавод "Третьяковский". Объем суточной переработки подсолнечника на предприятии составляет 600 тонн, также на нем работает элеватор мощностью единовременного хранения 250 тыс. тонн зерна.