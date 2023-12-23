В Мариуполе вложат 3,5 млрд рублей в агромолл с 600 торговыми местами

Также планируется создать рыбопромысловую ферму и агротехнопарк на площади более 30 га

ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Агромолл создадут в Мариуполе, в него вложат 3,5 млрд рублей. Он будет рассчитан на 250 оптовых торговых мест и 350 розничных, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства - министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко.

"Следующий проект - это закладка агромолла в городе Мариуполе, который позволит создать порядка 250 оптовых торговых мест и 350 розничных торговых мест, современные экспозиционные зоны, современные фудкорты, которые позволят отладить логистические цепочки поставок по овощной и фруктовой группе сельскохозяйственной продукции. Данным проектом запланировано более 300 рабочих мест и порядка 3,5 млрд рублей инвестиций", - рассказал Крамаренко.

Этот и другие проекты поддержаны главой ДНР Денисом Пушилиным.

Также в ДНР будет создана рыбопромысловая ферма в одном из водохранилищ. Это реализуется в рамках стратегии развития Азовского моря. Проект позволит восстановить популяцию отдельных видов промысловых рыб.

Еще один проект - это агротехнопарк на площади более 30 га, в который будет вложено более 3 млрд рублей. Этот проект позволит создать около 1,6 тыс. рабочих мест.