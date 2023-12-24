Генконсул: рейсы "Аэрофлота" в Гонконг будут содействовать развитию гуманитарных связей

Генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов также выразил надежду на то, что "прямые авиаперелеты облегчат контакты в области образования"

ГОНКОНГ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Гонконгом будет содействовать развитию разноплановых связей между Россией и этим специальным административным районом КНР. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"Прямой рейс Москва - Гонконг, открытый ПАО "Аэрофлот", стал настоящим новогодним подарком для россиян и гонконгцев", - сказал он, комментируя прибытие в аэропорт Гонконга в воскресенье утром первого за более чем три года регулярного пассажирского рейса российской авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы.

"Не вызывает сомнений, что воздушный мост будет способствовать возобновлению и дальнейшему развитию разноплановых связей России со специальным административным районом [КНР], прерванных пандемией коронавирусной инфекции", - указал генконсул. Он также напомнил, что "до COVID-19 авиасообщение с Гонконгом, кроме Москвы, осуществлялось из других российских городов - Владивостока, Иркутска и Новосибирска".

Как отметил Каргаполов, "в феврале этого года администрация Гонконга сняла все ограничительные меры, связанные с борьбой против распространения инфекции, и активно приступила к "перезагрузке" экономики". "Особое внимание традиционно уделяется туризму. Сегодня объемы этой отрасли достигли 70% от доковидного периода. Мегаполис вновь ожил и позиционирует себя в качестве центра, где пересекаются культуры Востока и Запада", - продолжил генконсул.

"Здесь есть чем заняться, главное - выбрать. В Гонконге проводятся одни из самых престижных выставок и ярмарок в мире, организуются различные праздники, фестивали, международные спортивные мероприятия, художественные выставки, концерты и многое другое. Планируется в мегаполисе и широкое новогоднее празднование с фейерверком и музыкальным шоу", - добавил генконсул.

Он также выразил надежду на то, что "прямые авиаперелеты облегчат контакты в области образования". По словам генконсула, "с учетом беспрецедентно высокого уровня взаимодействия между Москвой и Пекином сегодня все более востребованы специалисты со знанием русского и китайского языков". "Российские вузы ведут совместные научные разработки с гонконгскими учеными и осуществляют студенческие обмены, но потенциал далеко не исчерпан", - указал Каргаполов.

Рейс из Москвы

Первый за более чем три года регулярный пассажирский рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" в воскресенье утром прибыл из Москвы в Гонконг. Регулярное авиасообщение с Гонконгом было приостановлено в 2020 году на фоне антиковидных ограничений. После восстановления рейсов полеты из Москвы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Они будут выполняться широкофюзеляжными лайнерами Airbus A330.

Как ранее сообщили ТАСС в управлении по развитию туризма города, число посетивших Гонконг российских туристов за первые 10 месяцев текущего года выросло в 37 раз, до 40,8 тыс. человек. Общее число прибывших в эту бывшую британскую колонию туристов за указанный срок составило около 26,8 млн человек.