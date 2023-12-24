В РФ заявили о высокой оценке гонконгских туроператоров потенциала этого рынка России

Российский генконсул в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов также отметил, что самыми привлекательными местами для россиян в Гонконге являются пик Виктория, Аллея звезд, статуя Большого Будды, музеи, рестораны и торговые центры

ГОНКОНГ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Туроператоры Гонконга высоко оценивают потенциал туристического рынка РФ и работают на этом направлении. Об этом заявил ТАСС генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"Со своей стороны гонконгские туроператоры высоко оценивают потенциал российского туристического рынка и достаточно интенсивно работают на этом направлении", - сказал он. "Традиционной популярностью пользуются маршруты, предусматривающие посещение Москвы и Санкт-Петербурга, значителен интерес к путешествиям на Дальний Восток, а также в северные места нашей страны", - указал Каргаполов.

Генконсул также отметил, что, по наблюдениям дипмиссии, "самыми привлекательными местами для россиян в Гонконге являются пик Виктория, Аллея звезд, статуя Большого Будды, музеи и, конечно, многочисленные рестораны и торговые центры".

"Между Россией и Гонконгом заложена хорошая международно-правовая база", - продолжил генконсул. "В этой связи хотел бы напомнить, что с 2009 года в эту часть КНР можно приезжать без визы сроком до 14 дней. Так что путь открыт как для туристов, так и деловых людей, ведь Гонконг - одна из финансовых столиц мира, крупный морской порт и авиационный хаб", - добавил он.

Каргаполов также указал на то, что "многие крупные китайские компании имеют отделения в этом мегаполисе, что упрощает налаживание взаимовыгодного сотрудничества". "Уникальное положение Гонконга, подкрепленное принципом "одна страна - две системы", позволяет выходить из него на рынки Юго-Восточной Азии и, конечно же, самого Китая", - добавил он. "Как известно, мегаполис активно развивает экономические связи с другими провинциями КНР, участвуя в важных национальных проектах. Один из самых крупных - регион Большого залива Гуандун - Гонконг - Макао", - подчеркнул генконсул.

Прямое авиасообщение

Первый за более чем три года регулярный пассажирский рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" в воскресенье утром прибыл из Москвы в Гонконг. Регулярное авиасообщение с Гонконгом было приостановлено в 2020 году на фоне антиковидных ограничений. После восстановления рейсов полеты из Москвы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Они будут выполняться широкофюзеляжными лайнерами Airbus A330.

Как ранее сообщили ТАСС в управлении по развитию туризма города, число посетивших Гонконг российских туристов за первые 10 месяцев 2023 года выросло в 37 раз, до 40,8 тыс. человек. Общее число прибывших в эту бывшую британскую колонию туристов за указанный срок составило около 26,8 млн человек.