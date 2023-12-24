В Астраханской области цены на щучью икру выросли на 50% с начала 2023 года

Ее стоимость начинается от 3,5 тыс. рублей

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Стабилизация цен на черную икру и подорожание рыбы осетровых видов на 10% наблюдается в Астраханской области в предновогодние дни. Цены на щучью икру выросли на 50% с начала 2023 года в связи с резким снижением объемов вылова щуки, сообщил ТАСС глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин.

"На данный момент ситуация с ценами на черную икру стабильная, несмотря на предстоящие новогодние праздники, - в диапазоне около 40 тыс. рублей за 1 кг продукции. В целом удорожания мы не видим, рынок пока не сорвался к увеличению. По щучьей икре есть динамика цен, связанная с уменьшением вылова щуки в регионе. По сравнению с весной мы видим удорожание продукции на 50%", - сказал Маркин.

Он уточнил, что наблюдается также устойчивый покупательский спрос на рыбу осетровых видов, есть минимальное удорожание продукции - до 10%. Цены на рыбу осетровых пород за 1 кг варьируются от 1,2 до 3 тыс. рублей в зависимости от ее вида (осетр, белуга, стерлядь и т. д.) и способа разделки, а также других качественных характеристик. Цена за 1 кг готовой щучьей икры начинается от 3,5 тыс. рублей.

Ранее министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев сообщал, что объем промыслового улова в Астраханской области по итогам 2023 года в связи с непродолжительным паводком упал до 36,5 тыс. тонн, что ниже показателя прошлого года - 38 тыс. тонн. По словам Пашаева, недостаточный паводок вызвал обмеление каналов-рыбоходов и неполное залитие нерестилищ, что отрицательно сказалось на естественном воспроизводстве рыбы.

Рыбная отрасль - одна из ключевых для экономики Астраханской области, в ней заняты около 230 предприятий региона. На территории области сформированы 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков. Астраханская рыбная продукция активно поставляется на внутренний рынок и за рубеж.