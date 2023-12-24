Володин: США используют доллар для влияния, но Байден лишает страну этого преимущества

Спикер Госдумы отметил, что попытки вернуть экономическое лидерство за счет развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Американский доллар остается чуть ли не единственным инструментом влияния США, но другие страны все более активно отказываются от него, президент страны Джо Байден сам лишает Вашингтон этого преимущества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик отметил, что США утратили экономическое лидерство, а "попытки вернуть его за счет развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли". "Едва ли не последним инструментом мирового влияния остается американский доллар. Вашингтон все чаще использует его для политической борьбы", - констатировал он.

"Другие государства, обеспечивая свою финансовую безопасность, теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты. Процесс набирает обороты", - указал Володин.

Спикер заметил, что в США на фоне неэффективности антироссийских санкций "в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение". "Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят. Байден лишает США последнего преимущества", - убежден Володин.

Спикер также напомнил, что Россия "переходит на расчеты в национальных валютах с другими государствами". "Если на начало 2022 года доля "недружественных" валют достигала 96%, то сейчас она снизилась до 24%", - резюмировал он.