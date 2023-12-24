Кабмин продлил упрощенную процедуру закупок оборудования для научных организаций

Согласно соответствующему документу, в списке предметов, которые можно покупать по упрощенной процедуре, числятся реагенты, компьютеры и программное обеспечение, электронное и оптическое оборудование

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России продлило действие упрощенной процедуры закупок материалов и оборудования для научных и образовательных организаций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В 2024 году научные организации и вузы продолжат использовать упрощенную процедуру закупок материалов и оборудования, необходимых для различных исследований. Распоряжение, продлевающее действие такого порядка, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В списке предметов, которые можно покупать по упрощенной процедуре, числятся реагенты, компьютеры и программное обеспечение, электронное и оптическое оборудование. Научные и образовательные организации приобретают их через электронный запрос котировок, что позволяет значительно сократить сроки закупки. Отмечается, что такой порядок действует независимо от начальной цены контракта.

"Упрощенная процедура используется с мая 2022 года. До этого вузы и научные центры покупали необходимое оборудование с помощью открытого конкурса, что исключало возможность оперативных закупок. Решение правительства снизит риски возникновения дефицита оборудования и поможет избежать срыва запланированных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", - сообщили в кабмине.