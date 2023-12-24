На Украине заявили об аварийном состоянии 70% теплосетей Киева

Депутат Киевского горсовета Андрей Витренко сообщил, что власти не могут даже спрогнозировать места новых аварий из-за износа

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Теплосети Киева находятся в аварийном состоянии, сроки эксплуатации труб превышены, а их замена не предусмотрена. Об этом заявил депутат Киевского горсовета Андрей Витренко.

"Сети города Киева на 70% находятся в аварийном состоянии, прорыв вентиля или прорыв трубы может случиться в любом месте", - сказал он на видео, распространенном украинским изданием Klymenko Time.

По его словам, власти не могут даже спрогнозировать места новых аварий из-за износа. "Из 2 тыс. км киевских сетей - это трубы горячего водоснабжения, трубы теплоснабжения - 80% уже отработали больше, чем их срок эксплуатации. А в муниципальных программах, которые связаны с коммунальным хозяйством, их замена не предусмотрена бюджетом", - добавил Витренко.

Ранее в Киеве разгорались скандалы из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ, так же выявляли факты аварийного состояния мостов. В настоящий момент основной проблемой в городе стало закрытие шести станций метрополитена из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что восстановительные работы продлятся около полугода. Правоохранители уже ищут ответственных за разгерметизацию и затопление тоннеля.